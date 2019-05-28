إطلاق أرشيف مصممة الرقصات الألمانية الشهيرة بينا باوش على الإنترنت العام المقبل

من المقرر إطلاق أرشيف أعمال مصممة الرقصات الألمانية الشهيرة بينا باوش على الإنترنت اعتبارا من العام المقبل.

وقال سالومون باوش، نجل بينا باوش ورئيس المؤسسة التي تحمل اسمها، اليوم الثلاثاء إن تحميل الأرشيف على الإنترنت سيجعل المواد الفريدة من تراثها الفني متاحة في جميع أنحاء العالم.

ووضع سالومون حجر الأساس للمؤسسة عقب فترة قصيرة من وفاة والدته قبل حوالي 10 أعوام.

وسيتضمن الأرشيف 9 آلاف فيديو و200 ألف صورة ووثائق إنتاج من كافة رقصاتها الستة والأربعين التي قامت بتصميمها.

وكانت بينا باوش راقصة ومصممة رقصات شهيرة، ودرست في ألمانيا وفي مدرسة جوليارد للموسيقى في نيويورك، كما أسست مسرح "فوبرتال" للرقص.

وحازت باوش على العديد من الجوائز عن أعمالها، من بينها جائزةNew York Bessie عام1984، وجائزة الرقص الألماني عام1995 ، وجائزة Praemium Imperiale اليابانية عام 1999.