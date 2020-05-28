فلسطين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في محافظة قلقيلية لمخالطي المواطن الذي أعلنت عن إصابته صباح اليوم.

وأضافت الكيلة، في بيان صحفي، مساء الخميس، أن من بين الإصابات أربع إصابات لأطفال أعمارهم أقل من 18 عامًا، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 625 إصابة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 356 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من خمسة ملايين إصابة.