الجامعة العربية تشارك في برنامج بناء القدرات بمجال العلاج من المخدرات في المغرب

تشارك جامعة الدول العربية في البرنامج الدراسي لدعم بناء القدرات في مجال توفير خدمات الوقاية والعلاج والرعاية المتعلقة بتعاطي المخدرات وفيروس نقص المناعة البشرية بالمملكة المغربية الذى ينطلق غدا الأحد ويستمر حتي 4 يونيو المقبل.

وصرحت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن مشاركة الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية / إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب)، في البرنامج تأتى في إطار التعاون والتنسيق القائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعنى بالمخدرات والجريمة لشرق الأوسط وشمال افريقيا من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في 2018.

وأكدت أنه انطلاقاً من اهتمام جامعة الدول العربية بملف تحسين صحة المواطن العربي الذى يتبوأ مقدمة أولويات العمل العربي الاجتماعي المشترك، أصدر مجلس وزراء الصحة العرب قرارا في دورته العادية الـ 54 التي انعقدت يوم 15 مارس 2021 اعتمد بموجبه القانون الاسترشادى بشأن حماية حقوق المرضي النفسيين والأشخاص الذين اقلعوا عن المواد المخدرة والذين لديهم الرغبة في الإقلاع عن تعاطى المخدرات، وتم تعميمه على الدول العربية الأعضاء للاسترشاد به في إعداد القوانين الوطنية بها.