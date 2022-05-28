روسيا تزعم سيطرتها الكاملة على بلدة ليمان شرق أوكرانيا

ذكر الجيش الروسي، اليوم السبت، أنه سيطر بشكل كامل على "ليمان" وهي بلدة صغيرة، لكن مهمة من الناحية الاستراتيجية، في منطقة "دونباس" شرق أوكرانيا.

وكان انفصاليون متحالفون مع موسكو قد أبلغوا بالفعل عن السيطرة على "ليمان" أمس الجمعة، واليوم السبت اعترفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بأن البلدة قد سقطت في أيدي القوات الروسية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف اليوم السبت "من خلال العمل المشترك لوحدات جمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية، تم تحرير بلدة كراسني ليمان بالكامل من أيدي القوميين الأوكرانيين".

و"كراسني ليمان" هو الاسم القديم لليمان، الذي يعود للعصور السوفيتية.

ومن جهة أخرى، اعترف الجيش الأوكراني أنه واجه انتكاسات شديدة في معركة الاحتفاظ بالسيطرة على بلدة "ليمان" المهمة استراتيجيا في منطقة "دونباس" شرق البلاد.

وقالت هيئة الأركان العامة اليوم السبت أن الجانب الروسي "يحاول ترسيخ وجوده في منطقة ليمان ويقوم بقصف قريتين جنوب البلدة وهما أوزيرن وديبروفا- بقنابل يدوية وقاذفات صواريخ، ما يشير إلى تحول الخطوط الأمامية من الشمال.

وذكرت هيئة المخابرات العسكرية البريطانية أن روسيا سيطرت على "معظم" ليمان، "فيما يرجح أنها عملية تمهيدية للمرجلة المقبلة من هجوم روسيا على دونباس".

وأضافت: "ليمان مهمة استراتيجيا نظرا لأنها موقع تقاطع طرق رئيسي للسكك الحديدية وتتيح أيضا الوصول إلى السكك الحديدية المهمة وجسور الطرق فوق نهر "سيفيرسكي دونيتس".

وتقع بلدة "ليمان" غرب "سيفيرودونيتسك" وهي مدينة أوكرانية تقع أقصى شرق البلاد، ومازالت تحت السيطرة الأوكرانية وحيث تندلع معارك عنيفة، فيما تسعى روسيا لتطويق المنطقة.

وكانت مدينة "سيفيرودونيتسك" هدفا لهجمات صاروخية الليلة الماضية، لكن التقدم في المدينة وضواحيها، تم صده، طبقا لتقرير حول الوضع صادر عن هيئة الأركان العامة.

وفي مدينة "باخموت" القريبة، حاول الروس الوقوف خلف القوات الأوكرانية وقطع طرق الإمداد، لكن تلك الجهود فشلت أيضا.