قوات الإنقاذ تبحث عن صياد غرق بمياه الحوض العائم في الإسكندرية

تُكَثفْ قوات الإنقاذ النهري في الإسكندرية، اليوم السبت، جهودها، بالتنسيق مع غواصين الخير، بحثًا عن صياد يدعى "عادل محمد حنفي"، 48 سنة، بعد غرقه خلال رحلة صيد، خلف الحوض العائم، داخل مياه البحر، في منطقة أبو قير، شرقي المحافظة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارين من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، ومدير إدارة شرطة النجدة، يفيدان بورود بلاغات من الأهالي حول فقدان صياد كان في رحلة صيد داخل منطقة أبوقير، وتجرى محاولات البحث عن جثته.

وبانتقال القوات الأمنية، رفقة سيارة الإسعاف، وفريق الإنقاذ البحري التابع لإدارة الحماية المدنية، وغواصين متطوعين، إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي أن الصياد من محافظة الإسكندرية، وسقط من على متن المركب وهي في عرض البحر، وذلك خلال رحلة صيد، وأخفق زملاؤه "الصيادون" في انتشاله.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.