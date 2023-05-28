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رئيس البرلمان التركي يهنئ أردوغان بتقدمه في الانتخابات

أنقرة - د ب أ
نشر في: الأحد 28 مايو 2023 - 8:52 م | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2023 - 8:52 م
هنأ رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الرئيس رجب طيب أردوغان، بتقدمه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد.

وقال شنطوب على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، إن "مسيرة تركيا الكبيرة ستمضي من جديد دون انقطاع تحت القيادة القوية لرئيسنا"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف: "قرار شعبنا واضح، ومسيرة تركيا الكبيرة ستمضي من جديد دون انقطاع تحت القيادة القوية لرئيسنا، وأتمنى أن تعود بالخير على الشعب".

وتابع شنطوب: "اتصلت برئيسنا أردوغان وهنأته، ومبارك لشعبنا".

وأعلن أردوغان، مساء اليوم الأحد، فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية، وذلك أمام حشد من أنصاره في اسطنبول.

وعبر أردوغان عن شكره للمواطنين الأتراك وكوادر حزب العدالة والتنمية لدورهم في تحقيق نسب عالية في الانتخابات.

وقال إن فوزه بالانتخابات "تكريس للديمقراطية وأن المسيرة قد بدأت وسنستمر فيها"، مشيرا إلى أن "شعبنا جعلنا نعيش عيد الديمقراطية". وأكد للأتراك أنه سيكون على قدر الثقة التي منحوها له.

وأوضح أنه يعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيحاسب منافسه كمال كليتشدار أوغلو على خسارة الانتخابات.

وحصل أردوغان على 52.11% من الأصوات، في حين نال كليتشدار أوغلو 45.89%، بنسبة فرز بلغت 98.64% وفقا لوكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء.

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