أردوغان يزور مسنة تركية ويطلب منها الدعاء عشية الانتخابات

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عرضت فضائية «المشهد» مقطع فيديو يرصد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمسنة تركية وطلبه منها الدعاء، عشية جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة.

وكانت المسنة جارة «أردوغان» منذ 22 عامًا، قبل أن يكون حاكمًا للبلاد، وتربطهما علاقة مودة.

وانطلقت في عموم تركيا، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن يدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في الانتخابات من الساعة 8:00 وحتى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، وفق وكالة «الأناضول».

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع، من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات.

ويتنافس في الجولة الثانية؛ مرشح «تحالف الجمهور»، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح «تحالف الأمة» كمال كليتشدار أوغلو.

وفي الانتخابات سيدلي ما يزيد على 60 مليون ناخب بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد.

وتجري الجولة الثانية لعدم تجاوز أي من المرشحين عتبة الـ50% من الأصوات في الجولة الأولى يوم 14 مايو الجاري.