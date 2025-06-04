مصرع عناصر تشكيل عصابي عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط

لقي عناصر تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه وتجارة المخدرات والأسلحة، مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة في أسيوط.

وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بمشاركة قطاع الأمن العام، مزاولة تشكيل عصابي نشاط إجرامي تخصص في مجال السرقة بالإكراه والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة يضم: (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة - سبق اتهامهم في 21 جناية ما بين سرقة بالإكراه، وسلاح، وبلطجة، ومخدرات، واستعمال قوة"، ومحكوم عليهم بالسجن المؤبد في جنايتي "مخدرات، وسلاح"، ومطلوب ضبط وإحضار اثنين منهم في جنايتي "سرقة بالإكراه، ومقاومة سلطات").

وجرى استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي بالظهير الصحراوي لإحدى القرى بأسيوط.

وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعهم، وضبط بحوزتهم (25 سلاحا ناريا "8 بنادق آلية، و17 بندقية خرطوش"، وكمية كبيرة من مخدري "الشابو، والحشيش").

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 11 مليون جنيه.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة التصدي الحاسم للتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم سرقة المواطنين بالإكراه والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة؛ لما تمثله من خطورة على المجتمع.

واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجرت إحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.