أعلن ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن بطاقة "نسك" باتت شرطًا أساسيًا لدخول منطقة المشاعر المقدسة، لما تحتويه من بيانات صحية وإدارية متكاملة عن كل حاج، مشددًا على أنه لن يُسمح لأي حاج بدخول المشاعر دون حملها.

وأكد تركي أن غرفة شركات السياحة تتابع بدقة تنفيذ الخدمات التي تم الاتفاق عليها مع الجانب السعودي، وخاصة ما يتعلق بالإعاشة والنقل والنظافة ودورات المياه، مشيرًا إلى أن بعثة الحج السياحي سلّمت مشرفي الشركات قائمة تفصيلية بهذه الخدمات لضمان التزام مقدمي الخدمة بكافة البنود التعاقدية.

وأوضح أن هناك تنسيقًا يوميًا ومباشرًا مع الجهات السعودية لضمان انسيابية تنقل الحجاج داخل المشاعر، وتفادي أي حالات ازدحام، خاصة مع اقتراب يوم عرفة، مؤكدًا أن العمل يجري ضمن منظومة موحدة هدفها الأول هو تقديم موسم حج آمن ومنظم، وفقًا للضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار.

وأشار إلى أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لتصعيد حجاج السياحة إلى منى وعرفات خلال الساعات المقبلة، حيث تم تشكيل فرق عمل مشتركة من أعضاء البعثة وممثلي الشركات لمتابعة جاهزية المخيمات وخدماتها.

كما تم الاتفاق مع شركتي "الماسية" و"الراجحي متين" السعوديتين على إجراء تعديلات في بعض الخدمات لتتناسب مع التزامات التعاقد، مع استلام المخيمات بشكل نهائي بعد معالجة الملاحظات السابقة، وذلك تحت إشراف لجان وزارة السياحة والآثار، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة لحجاج السياحة المصرية.