أردوغان يدعو إلى زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، تصميم أنقرة على مواصلة الدفاع عن حقوق الأطفال والأبرياء الذين يقتلون في قطاع غزة، والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار المنطقة.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في قمة ثلاثية بمدينة لاتشين بأذربيجان، إلى جانب نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وقال أردوغان، إن تطورات المنطقة تظهر مدى أهمية التضامن بين تركيا وأذربيجان وباكستان.

وأضاف: «مصممون على مواصلة الدفاع عن حقوق الأطفال والناس الأبرياء الذين يُقتلون في غزة، وسنتصدى لمحاولات زعزعة استقرار المنطقة».

ودعا أردوغان العالم إلى زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتثبيت وقف إطلاق النار الدائم في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وشدد على أن التضامن وتطوير قدرات التحرك المشترك بين تركيا وأذربيجان وباكستان أمام التحديات ليس خيارا بل ضرورة.

وبشأن التوتر الهندي الباكستاني، أعرب الرئيس التركي عن أمله أن يتحول وقف إطلاق النار المعلن إلى سلام دائم، مؤكدًا أن تركيا مستعدة لتقديم المساهمة اللازمة في هذا الخصوص.

وأضاف: «نأمل أن تصبح الأراضي الأذربيجانية المحررة بعد 30 عاما من الاحتلال مركزا للاستقرار والازدهار والتنمية».

وأشار إلى أن تركيا وأذربيجان وباكستان ستساهم معا في مشاريع، مثل: طريق التنمية والممر الأوسط وممر النقل بين الشمال والجنوب.