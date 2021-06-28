أوكرانيا وأمريكا تبدآن مناورات بحرية في البحر الأسود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت، اليوم الاثنين، تدريبات بحرية مشتركة دولية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا في مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا، على الرغم من الانتقادات من جانب روسيا.

وسيشارك على مدار الأسبوعين المقبلين جنود وبحارة من أوكرانيا وأمريكا ونحو 30 دولة في مناورات سي بريز البحرية في شمال غرب البحر الأسود.

وقد بثت البحرية الأوكرانية مقطع فيديو لبدء المناورات، التي تقام دوريا منذ عام 1997.

ووفقا للولايات المتحدة الأمريكية، سوف يشارك نحو 5000 جندي و30 سفينة و40 طائرة ومروحية في المناورات لاختبار عمليات الإنزال والدفاعات الجوية.

وطالبت روسيا، أمريكا بعدم المشاركة في المناورات واسعة النطاق.

ويشار إلى أن التوترات تصاعدت في المياه المتنازع عليها حول شبه جزيرة القرم بأوكرانيا، التي ضمتها روسيا عام 2014. ولم تعترف الدول الغربية بهذه الخطوة.



