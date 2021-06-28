رئيسا الكونغو الديمقراطية ورواندا يوقعان اتفاقيات تجارية لتعزيز الشراكة الاقتصادية

وقع رئيس الكونغو الديمقراطية، فليكس تشيسكيدي، ونظيره الرواندي بول كاجاما، عددا من الاتفاقيات التجارية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في مجال تعدين الذهب.

وذكرت قناة "تي في 5"، الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس الكونغولي، اليوم الاثنين، نظيره الراواندي في مدينة "جوما" بكيفو الشمالية.

وقال الرئيس الكونغولي، في مؤتمر صحفي: "لقد حان الوقت لنتشارك السلام وتبادل الخبرات الأخوية والاقتصادية مع رواندا"، متعهدا بإبرام المزيد من الاتفاقات بين البلدين في عدة مجالات.

من جانبه، أعرب رئيس رواندا عن خالص تعازيه لأسر ضحايا ثوران بركان "نيراجونجو" في الكونغو الديمقراطية الذي وصفه بـ"الكارثة"، مؤكدا أن رواندا مستعدة لتقديم مساعداتها للكونغو الديمقراطية لتخطي هذا التحدي.

وقال إن الكونغو الديمقراطية ورواندا لديهما رغبة في التعاون الثنائي في شتى المجالات.

كان بركان نيراجونجو شرقي الكونغو الديقمراطية، قد أطلق أنهارا من الحمم البركانية التي أودت بحياة نحو 30 شخصا ودمرت منازل عشرين ألف شخص قبل أن يتوقف ثورانه.



