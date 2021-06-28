القبض على رجل مشتبه في مهاجمته بسكين شخصين شرقي ألمانيا

د ب أ

ألقت الشرطة الألمانية على شخص يُشْتَبَه في أنه نفذ هجوم طعن بسكين في مدينة إرفورت شرقي البلاد اليوم الاثنين.

وأعلنت الشرطة أنها وجدت الرجل مصابا داخل مسكنه ورجحت أن يكون هو من ألحق بنفسه هذه الإصابات.

ويُعْتَقَد أن الرجل هاجم بسكين شخصين في منطقة فيزنهوجل ما أسفر عن وقوع إصابات خطيرة لهما.

ويعاني المجني عليهما وهما رجلان/45 و68 عاما/ جروحا قطعية وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء جراحة.

ولا يوجد خطر على حياة المجني عليهما.

كان الجاني المحتمل قد لاذ بالفرار دون أن يتعرف عليه أحد لكن المحققين تمكنوا من تحديد هويته كمشتبه به وإلقاء القبض عليه.

وتولت وحدة خاصة تابعة لمكتب مكافحة الجريمة مهمة القبض على المشتبه به/32 عاما/ الذي تم نقله إلى المستشفى.

ولا تزال ملابسات الجريمة غير معروفة بعد، وتشير التحقيقات الأولية إلى عدم وجود معرفة بين الجاني والمجني عليهما، كما استبعدت الشرطة مبدئيا وجود دافع سياسي للجريمة.