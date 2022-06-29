واشنطن: أنقرة لم تطلب أي تنازلات لدعم انضمام السويد وفنلندا للناتو

أكدت واشنطن، اليوم الثلاثاء ، أنها لم تقدم أي تنازلات لأنقرة لضمان إعطائها الضوء الأخضر لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.



وقال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية لصحفيين: "لم يحصل طلب من الجانب التركي للأمريكيين لتقديم تنازل معين"، مشيرًا إلى أن تركيا لم تصر على إدراج مطالبها بالحصول على طائرات حربية أمريكية متقدمة في المفاوضات.



وأوضح المسئول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن قرار تركيا "يوفر دفعًا قويًا" لوحدة الناتو، مضيفًا أن الرئيس جو بايدن يدعم الاتفاق بين تركيا وفنلندا والسويد، وأنه لعب دورًا خلف الكواليس في مفاوضات دولتي الشمال الأوروبي مع تركيا، وفقا لوكالة رويترز.



وتابع المسئول أن بايدن تحدث إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الحلف في وقت سابق اليوم الثلاثاء بناء على طلب البلدين. ومن المتوقع أن يجتمع بايدن وأردوغان على هامش القمة غدًا الأربعاء.