كوريا الجنوبية تعلن دخول شراكة جديدة مع حلف الناتو في النصف الثاني من العام الجاري

قال مسؤول كوري جنوبي إن رئيس البلاد يون سيوك-يول، سيلتقي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الثلاثاء، حيث سيتعهد بالدخول في برنامج تعاون جديد بين كوريا الجنوبية والتحالف العسكري في النصف الأخير من هذا العام.

وبحسب وكالة «يونهاب» للأنباء، اليوم الثلاثاء، وصل «يون» إلى مدريد بإسبانيا في اليوم السابق في أول رحلة خارجية له كرئيس. ومن المقرر أن يحضر قمة الناتو يوم الأربعاء، كما سيعقد سلسلة من القمم الثنائية والمتعددة الأطراف على هامش القمة.

وفي حديثه في اجتماع مع مساعديه صباح اليوم الثلاثاء، قال «يون»: «مدريد هي النقطة التي تتقاطع فيها استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ وخطة الأمن والسلام العالمية لكوريا الجنوبية مع المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو لعام 2022».

وفي اجتماع مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، سيتعهد «يون» بتقديم 100 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية لأوكرانيا، وسيحدد خطة كوريا الجنوبية لإنشاء بعثة لدى الناتو في بروكسل في بلجيكا، حيث يقع مقر المنظمة، وفقا لمسؤول في المكتب الرئاسي.

وقال المسؤول للصحفيين: «سيتعهد الرئيس أيضا بالتوقيع على برنامج تعاون جديد بين كوريا الجنوبية والناتو في النصف الثاني من هذا العام».

وبموجب الاتفاق، سيسعى الجانبان إلى إقامة «شراكة تعاونية استراتيجية جديدة» تتجاوز المجال العسكري والأمني، في وقت يواجه فيه العالم تهديدات أمنية متعددة الطبقات ومنافسة أمنية اقتصادية شديدة، بحسب المسؤول.

وقد توصلت كوريا الجنوبية والناتو لأول مرة إلى شراكة في عام 2006، وقاما بتطويرها من خلال الاتفاقيات والمراجعات الفردية في 2012 و2017 و2019.

يُذكر أن كوريا الجنوبية ليست عضوا في التحالف العسكري، ولكن تمت دعوتها كدولة شريكة، إلى جانب دول أخرى تشمل اليابان وأستراليا ونيوزيلندا.

ومن المتوقع أن تساعد البعثة الدبلوماسية الجديدة لدى الناتو في بروكسل في تعزيز تبادل المعلومات بين الجانبين، والسماح لشركات الدفاع الكورية الجنوبية بالمشاركة في العطاءات الخاصة بصفقات الدفاع للناتو وتعزيز التعاون في التعامل مع التهديدات الأمنية الناشئة.