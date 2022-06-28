محافظ أسوان يتابع فعاليات قافلة طبية متنقلة بنصر النوبة

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أعمال قافلة طبية متنقلة؛ لتقديم خدمات الكشف الطبي المجاني لأهالي مجلس قروي قورته بمركز نصر النوبة.

وقال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن القافلة الطبية شملت جميع التخصصات منها الباطنة والجلدية والمسالك والعظام، بالإضافة إلى الجراحة العامة والأنف والأذن والحنجرة، علاوة على توفير معمل للطفيليات والأسنان ومركز للتثقيف الصحي.

وأضاف حنفي أن القافلة الطبية المجانية نجحت في توقيع الكشف الطبى على 938 مواطنا ومواطنة، بجانب تقديم خدمات الفحص والأشعة السينية وتحاليل الدم وصرف العلاج المناسب، فضلاً عن إرشادات ونصائح التوعية العامة والتثقيف لـ750 مواطنا ومواطنة.