الجزائر: اكتشاف هام من الغاز بما لا يقل عن 100 مليار متر مكعب جنوبي البلاد

أعلنت الجزائر اكتشاف هام من الغاز بحجم يتراوح ما بين 100 و340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف بحقل "حاسي رمل"؛ أحد أكبر حقولها جنوبي البلاد، وفقا لأرقام التقييم الأولية.

وأوضح مجمع سوناطراك الحكومي الجزائري للنفط -في بيان- أن هذا الحجم من الغاز المكثف يشكل إحدى أكبر عمليات إعادة تقييم الاحتياطيات خلال العشرين سنة الماضية .

وبحسب البيان، سيجري تأكيد الأحجام التقديرية والعمل على إنتاج عاجل من هذا الاكتشاف يقدر بحوالي 10 ملايين متر مكعب يوميا اعتبارا من نوفمبر المقبل.

يذكر أن حقل "حاسي رمل" يعد أكبر حقل غاز في الجزائر، وأحد أكبر حقول الغاز في العالم، ويحتل المرتبة الرابعة عالميًا من بين أكبر حقول الغاز بالعالم، يقع في دائرة حاسي الرمل في ولاية الأغواط على بعد 550 كيلومترًا جنوبي الجزائر العاصمة.