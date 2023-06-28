وزيرة البيئة تقود فريق محميات البحر الأحمر لمتابعة توافر اشتراطات ووسائل الحماية بشواطئ الغردقة

قادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة صباح اليوم، فريق محميات البحر الأحمر فى جولة تفقدية لشواطئ الغردقة، حيث أستقلت وزيرة البيئة أحد مراكب محميات البحر الأحمر وبدأت جولة التفقد والاستطلاع من ميناء اليخوت مرورا بجزيرة أبو منقار وشعب السقالة وانتهاءا بجزيرة الجفتون.



وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجولة أنه تم تفقد أحدى المراكب السياحية الموجودة بتلك المنطقة؛ للتأكد من توافر كافة الإشتراطات البيئية وعوامل السلامة والأمان لممارسى الأنشطة البحرية الموجودين داخل المركب، كما تم التأكد من عدم وجود أى ممارسات بيئية خاطئة.



وفي ذات السياق، أطمأنت وزيرة البيئة من مدير محميات البحر الأحمر أنه تم توزيع كافة العاملين بمحميات البحر الأحمر على الأماكن المختلفة على طول الساحل مثل مناطق الجونة وخليج أبو سومة وسهل حشيش وخليج مكادى لإستمرار قيامهم بعمليات المسح البحرى والتى بدأت منذ أمس، وتأكدها من توافر كافة اجراءات السلامة والأمان لهم، وكذلك تم التأكيد على الالتزام بالتعليمات التى أصدرتها وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر خلال الأسبوع الماضى وذلك من قبل مراكز الغوص والمراكب والفنادق السياحية.



وأوضحت ياسمين فؤاد أنه يوجد فريق أخر من محميات البحر الأحمر يعمل على طول الساحل للتأكد من التزام الشواطئ بالاشتراطات البيئية وبإجراءات السلامة والأمان لممارسي الأنشطة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.



جديرا بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد قامت أمس بالإشراف والمتابعة لأعمال الرصد الساحلي من قبل فريق عمل المحميات بالبحر الأحمر بمنطقة شمال مدينة الغردقة وجنوبا بنطاق مناطق مجاويش وسهل حشيش ومكادي؛ للوقوف على كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال اول ايام عيد الأضحى المبارك.