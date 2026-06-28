 بريطانيا ترسل فريق بحث وإنقاذ إلى فنزويلا بعد الزلزالين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بريطانيا ترسل فريق بحث وإنقاذ إلى فنزويلا بعد الزلزالين

د ب أ
نشر في: الأحد 28 يونيو 2026 - 6:59 ص | آخر تحديث: الأحد 28 يونيو 2026 - 6:59 ص

 تم نشر فريق بريطاني للبحث والإنقاذ في فنزويلا، حيث ارتفعت حصيلة القتلى جراء الزلازل المدمرة التي وقعت يوم الأربعاء إلى نحو ألف شخص.

وغادر الفريق المكون من 68 فردا، والذين ينتمون إلى فرق الإطفاء من مختلف أنحاء البلاد، قاعدة "آر إيه إف بريز نورتون" أمس الجمعة، برفقة ستة كلاب متخصصة في البحث وموظفين من قطاع الخدمات الإنسانية ، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وكان زلزالا يوم الأربعاء، اللذان بلغت قوتهما 2ر7 و5ر7 درجات، من أقوى الزلازل التي تضرب فنزويلا منذ أكثر من قرن، وشعر بهما السكان في مختلف أنحاء المنطقة.

وأفادت السلطات المحلية بأن 920 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 3360 آخرون في الزلازل، مع توقعات بارتفاع الحصيلة.


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