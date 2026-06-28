الرئيس الفلسطيني يحذر قادة دول وبابا الفاتيكان من إجراءات إسرائيلية تستهدف كنائس القدس الشرقية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت، أنه بعث رسائل إلى بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وعدد من قادة الدول والأمين العام للأمم المتحدة، حذر فيها من الإجراءات الإسرائيلية بحق الكنائس والمؤسسات الكنسية في القدس الشرقية.

وذكرت الرئاسة الفلسطينية أن الرسائل تناولت ما وصفته بانتهاكات السلطات الإسرائيلية، ولا سيما مساعي بلدية القدس لفرض ضريبة الأملاك البلدية (الأرنونا) على الكنائس، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا للوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة، واستهدافا للوجود المسيحي ومؤسساته الدينية.

وشملت الرسائل، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء حكومات اليونان وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا وبريطانيا.

وأكد عباس بحسب البيان، أن القدس الشرقية تعد جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرا إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة تؤكد بطلان الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة أو وضعها القانوني أو تركيبتها السكانية.

ودعا الرئيس الفلسطيني الكنائس إلى عدم القبول بالإجراءات الإسرائيلية أو الدخول في ترتيبات مع سلطات الاحتلال بشأنها، محذرا من تداعيات ذلك على الوضع القانوني للقدس والاتفاقيات القائمة.

وجدد عباس تأكيده أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تمثل بحسب قوله، السبيل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعرب الرئيس الفلسطيني، في رسالته إلى العاهل الأردني، عن تقديره لمواقف الأردن ودوره في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، كما أشاد في رسالته إلى بابا الفاتيكان بمواقف الكرسي الرسولي الداعمة لحماية الكنائس والوجود المسيحي في المدينة.