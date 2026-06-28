ترامب يعلن ترشيح لانس شروير مديرا لهيئة الهجرة والجمارك الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، ترشيح لانس شروير، وهو رجل شرطة سابق في دورية الطرق السريعة بولاية أوكلاهوما، لتولي منصب المدير المقبل لهيئة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وقال ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، إن مرشحه الجديد لقيادة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة هو "وطني يتمتع بخبرة ميدانية حقيقية، وقائد أثبت كفاءته، ولديه عقود من الخبرة في القبض على أخطر المجرمين".

ويأتي هذا الترشيح بعد استقالة المدير السابق للهيئة، تود ليونز، في نهاية مايو/أيار. ويتولى ديفيد فينتوريلا، وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة خاصة لإدارة السجون، رئاسة الهيئة بالإنابة.