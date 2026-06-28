 الرئيس الباكستاني يشيد بقوات الأمن بعد مقتل ثمانية مسلحين في بلوشستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الباكستاني يشيد بقوات الأمن بعد مقتل ثمانية مسلحين في بلوشستان

آصف علي زرداري
آصف علي زرداري

نشر في: الأحد 28 يونيو 2026 - 6:54 ص | آخر تحديث: الأحد 28 يونيو 2026 - 6:54 ص

 أشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، اليوم السبت، بقوات الأمن لنجاحها في تنفيذ عمليات ضد مسلحين وصفتهم السلطات بأنهم ينتمون إلى جماعة "فتنة الهندوستان" في إقليم بلوشستان.

وقال الرئيس إن مقتل ثمانية مسلحين في منطقتي خاران وماستونج يعكس احترافية قوات الأمن وعزمها، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وأشاد زرداري بالضباط والأفراد الذين شاركوا في العمليات، مثنيا على شجاعتهم وكفاءتهم المهنية وتضحياتهم في مكافحة الإرهاب، بحسب بيان صادر عن الجناح الإعلامي للأمانة العامة للرئاسة.

وأكد الرئيس زرداري ضرورة مواصلة العمليات حتى القضاء التام على الإرهاب، الذي قال إنه يحظى بدعم من جهات خارجية، في جميع أنحاء البلاد.


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