الأمين العام لحزب الله :اتفاق الإطار في واشنطن مذلةٌ وعارٌ ومنعدم الوجود

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، في بيان اليوم السبت إن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، الذي وُقّع أمس، هو اتفاق مذلةٌ وعارٌ ومنعدم الوجود. وطالب بتطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، معتبراً أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة يتجاوز كل الخطوط الحمراء.

وقال قاسم: "سنتابع بكل الوسائل اللازمة والضغوطات الدولية والعربية ليلتزم العدو الإسرائيلي بالبند الأول من مذكرة التفاهم، والانسحاب من لبنان."

وأضاف "إنَّ ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من كل لبنان طرحٌ خطير جدًا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، ويجعل لبنان ألعوبة بيد العدو الإسرائيلي!! بذريعة التزام لبنان بنزع السلاح كي تنسحب إسرائيل من لبنان، ستكون كل قطعة سلاح في أي مكان من لبنان تعني عدم التزام لبنان! فكيف والسلاح لن يُنزع قطعًا".

وتساءل قاسم "ما هذه السقطة المريعة؟ ما هذه الخطيئة الكبرى بالتخلي عن السيادة للعدو الإسرائيلي؟ يسمح (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بتمكين الجيش اللبناني في منطقتين تجريبيتين! ويراقب العدو انتشاره، وخطوات نزع السلاح، وتواكب اللجنة الثلاثية طلبات العدو".

وأشار إلى أن "الفترة الزمنية التجريبية قد تطول أشهرًا في المنطقتين، ولا يتم الانتقال إلى تجربة أخرى إلا بشهادة حسن سلوك من العدو الإسرائيلي، وتنفيذ ما عجزت عنه إسرائيل في الميدان!".

ورأى أن " السلطة تشرعن بقاء الاحتلال إلى سنوات طويلة وقد تصل إلى ضمّ هذه الأراضي إلى الكيان الصهيوني! هذا اتفاق حرمان اللبنانيين من العودة إلى أرضهم"، سائلاً "ما علاقة العدو الإسرائيلي بشؤوننا الداخلية في لبنان؟".

وأضاف " لا يحق لأحد أن يحرم اللبنانيين من حق الدفاع عن النفس والأرض ضد المحتل لأرضنا والقاتل لشعبنا. على العدو أن ينسحب لأنه معتدٍ ومحتل باتفاق يعالج الأسباب المباشرة وهو ما حصل في 27/11/2024، وأي تجاوز لهذا السقف مكافأة لإسرائيل بعد هزيمة مشروعها، وتفريط بسيادة لبنان".

وتوجّه قاسم للسلطة اللبنانية قائلاً " آن لكم أن تتراجعوا عن خطيئاتكم التي تُخرب لبنان، فهذه فضيلة تسجل لكم بعد الآثام، ونحن حاضرون لنتعاون ونكون معًا من أجل سيادة لبنان وتحرير أرضه وطرد المحتل الإسرائيلي، واستعادة الأسرى، وعودة الأهالي، وإعادة الإعمار، وبناء البلد، والتفاهم على استراتيجية الأمن الوطني."