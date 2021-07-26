ثقافة النواب توصي بتطوير قصر ثقافة مسقط رأس عميد الأدب العربي

أوصت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بضرورة سرعة تطوير قصر ثقافة مغاغة مسقط رأس عميد الأدب العربي طه حسين، وعمل صيانة كاملة وشاملة له، وتغيير الاسم إلى قصر ثقافة الأديب طه حسين عميد الأدب العربي، وذلك بعد طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حته عضو لجنه الاتصالات، حول سوء أحوال وانهيار أوضاع القصر، مطالبا بتطوير قصر ثقافة مغاغة بما يليق بمركز مغاغة وعميد الأدب العربي.

كما أوصت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بعدد من التوصيات بإعادة فتح وإنشاء عدد من قصور الثقافة أو إنشاء بعض قصور الثقافة بالصعيد بعد تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة أمام اللجنة.

وأثار عدد من النواب قضية قصور الثقافة ومن بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حته، وعدد من نواب بلجنة الثقافة، حيث تم توجيه طلب إحاطة لكل من من وزيري الثقافة والتخطيط بشأن قصري ثقافة مغاغة وبني مزار.

وقال النائب أحمد حته، إن قصر ثقافة مغاغة وصل إلى أوضاع سيئة، أما قصر ثقافة بني مزار، أُغلق منذ فترة طويلة، رغم التبرع بقطعة أرض مساحتها 1175 مترا مخصصة له، إلا أنه لم يتم عمل واتخاذ أي خطوة في هذا الشان.

وناقشت اللجنة طلبات الإحاطة أمس الأول برئاسة النائبة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة بمجلس النواب، وحضور النائب إيهاب عبد العظيم، والنائب مصطفى خالد، والنائب سعودي عبد الرحمن، وممثل عن وزارة الثقافة والتنمية المحلية والتخطيط، فقد استجابت وزارة التخطيط إلى طلبات إدراج قصري ثقافة بني مزار ومغاغة في خطة 2021-2022، وذلك من خلال التعزيزات المالية في الربع المالي الثاني من هذا العام.

كما قررت الهيئة العامة لقصور الثقافة، تشكيل لجنة لزيارة قصر ثقافة مغاغة للوقوف على ما ذكره النائب أحمد حته حول سوء الأوضاع وسرعة تطويره، وتوفير كتب الأديب طه حسين عميد الأدب العربي ودعم الأنشطة داخل قصر ثقافه مغاغة، ومنها كورال مغاغة، وتوفير الإنترنت.

وأوصت اللجنة بسرعة قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الثقافة بسرعة إنجاز أعمال الصيانة بقصر ثقافة مغاغة خلال الشهر القادم وإفادة اللجنه بما تم من أعمال صيانة وتطوير.