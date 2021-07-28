وصف علي غنيم عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أسعار الخدمات في الساحل الشمالي بـ"المبالغ فيها"، مؤكدًا أن هناك فئة شعبية لا تتحمل هذه الأسعار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هذه الفئة يحق لها الاستمتاع بوطنها في ظل المقومات التي يملكها المقصد السياحي المصري، داعيًّا إلى اتخاذ وقفة حاسمة لمواجهة المغالات في الأسعار في الساحل الشمالي.

وشدد على ضرورة فرض مراقبة صارمة على أسعار الخدمات، مؤكدًا الحاجة أيضًا إلى إعادة النظر في أسعار الإيجارات في هذه المنطقة السياحية لمواجهة هذا الارتفاع في أسعار الخدمات.

وأشار غنيم، إلى أن المقصد السياحي المصري هو أرخص مقصد سياحي على مستوى العالم، لكنه انتقد تقديم الخدمات للسياح الأجانب بأسعار زهيدة مقارنة بارتفاع كبير في التكلفة على المصريين.

وتابع: "فيه شركات سياحة بتجيب سياح إقامة كاملة، واكل شارب نايم لمدة أسبوع مقابل 280 يورو شاملة تكلفة الطيران.. هل يصح ذلك؟.. نحن لدينا مقصد سياحي عظيم بمقومات فريدة من نوعها".

وناشد غنيم، وزارة السياحة أن تفرض رقابة صارمة على الأمر، وتعيد دور إدارة البرامج السياحية التي تراقب جميع البرامج والمنشآت، مذكرًا بأن تقييم المنشآت السياحية مرتبط بالأسعا التي يتم تقديمها.