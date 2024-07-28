لافروف: تدمير حركة حماس هدف غير واقعي

اعتبر وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، تدمير حركة حماس بالكامل، وهو شرط رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لوقف إطلاق النار، «هدفا غير واقعي»، مضيفا أن التهدئة في غزة تبقى بعيدة المنال.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها لافروف عقب زيارته لماليزيا اليوم الأحد، وذلك وفقًا لما نقلته «روسيا اليوم»، عن وكالات أنباء.

وقال الوزير الروسي: «لا توجد حتى الآن أي آفاق لوقف إراقة الدماء هذه. ردا على دعوات لوقف إطلاق النار قالت إسرائيل على لسان رئيس وزرائها نتنياهو إنها لن تتوقف حتى تدمير حماس بالكامل. في رأيي، ويشاركني العديد من زملائي وجهة النظر هذه، من غير الواقعي التدمير بشكل كامل لمنظمة قائمة لديها ما يكفي من القدرات والدعم، بما في ذلك في العالم الإسلامي».

وأشار لافروف إلى أن بعض الدول تحاول إعداد مقترحات تسوية جديدة تنص على وقف تدريجي للعنف، «نظرا لأن إسرائيل ترفض وقفا فوريا لإطلاق النار».

وقال: «بعض الدول العربية، مصر وقطر (تحديدا) تعمل مع الأمريكيين، كما أنها تعقد اجتماعات مع الإسرائيليين. ليس صحيحا تماما، برأيي، أن يبقى الفلسطينيون أنفسهم مستبعدين من الاتصالات التي من شأنها تحديد مصيرهم في نهاية الأمر».

وأكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو «ستواصل المساهمة في استعادة الوحدة الفلسطينية».