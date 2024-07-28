اللجنة الأولمبية المصرية تصرف مكافأة فورية لمحمد السيد بعد برونزية السلاح في أولمبياد باريس

أعلن ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن صرف مكافأة فورية لـ محمد السيد لاعب منتخب مصر لسيف المبازرة، بعد حصوله على الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية، المقامة في باريس خلال الفترة ما بين 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل.

وتأتي تلك المكافأة المالية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، كما ينتظر كافة أعضاء البعثة المصرية اللاعب محمد السيد في القرية الأولمبية للاحتفال معه بالبرونزية التاريخية في سيف المبارزة.

وتمكن محمد السيد من الفوز في مباراة الميدالية البرونزية على حساب نظيره بطل المجر بنتيجة 8-7، ليحصد بذلك المركز الثالث ويقتنص أول ميدالية مصرية في أولمبياد باريس 2024.

افتتح محمد السيد مشواره بالبطولة بالفوز على بطل كولومبيا في دور الـ32 بنتيجة 15-7 قبل أن يفوز على بطل إيطاليا في ثمن النهائي بنتيجة 15-10.

وفي مباراة ربع النهائي، فاز السيد على نظيره بطل بلجيكا باللمسة الذهبية بنتيجة 9-8 قبل أن يخسر من بطل فرنسا في نصف النهائي بنتيجة 15-9 ليخوض مباراة الميدالية البرونزية ويفوز بها على حساب بطل المجر.

تشارك مصر في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 بأكبر بعثة في تاريخها، حيث تضم 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبًا احتياطيًا، ليصل العدد الإجمالي إلى 164 رياضيًا يتنافسون في 22 رياضة وتعتبر هذه البعثة الأكبر بين الدول العربية والإفريقية