حزب الله يعلن استهداف تموضع لجنود إسرائيليين في مستوطنة المنارة

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف تموضع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المنارة، بالأسلحة المناسبة، ‌‏وإصابته إصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقه وإصابة من فيه.‏

وقال في بيان مقتضب عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «الاستهداف يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة».

وفي وقت سابق، قالت السلطات الإسرائيلية إن 12 من بينهم أطفال قتلوا في هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل يوم السبت.

واتهمت إسرائيل جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران بالمسؤولية عن الضربة، وتوعدت بأنها ستدفع ثمنا باهظا جراء ذلك الهجوم.

ونفى حزب الله مسئوليته عن الهجوم الذي أوقع أكبر عدد من القتلى سواء في إسرائيل أو في الأراضي التي احتلتها منذ بدء الحرب على غزة.

وأدى الهجوم إلى تصاعد حدة التوتر في الصراع الذي يدور بالتوازي مع الحرب على غزة، كما أثار المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.