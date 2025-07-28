استشهاد 12 فلسطينيا في غارة إسرائيلية على منزل بقطاع غزة

استشهد 12 فلسطينيا على الأقل وأصيب 20 آخرون في غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني جنوب قطاع غزة، وفقا لما أفاد به شهود عيان وعمال إنقاذ.

وأفادت التقارير أن الغارة استهدفت منزلا بالقرب من خان يونس جنوب قطاع غزة خلال الليل.

ولم يتسن التحقق من الأرقام بشكل مستقل. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الحادث.

ويأتي الهجوم بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد أنه سيوقف النشاط العسكري في أجزاء من قطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميا للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، وذلك في أعقاب تزايد الانتقادات الدولية لسلوكه في الأراضي الفلسطينية التي مزقتها الحرب.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهدنة تطبق على المناطق التي لا تتواجد فيها القوات الإسرائيلية. وتشمل هذه المناطق المواصي في الجنوب الغربي، ودير البلح في وسط غزة، ومدينة غزة في الشمال.