خيوط جديدة في قضية اختفاء زوجة ثري نرويجي

تتابع الشرطة النرويجية تحقيقاتها في قضية اختفاء زوجة رجل أعمال نرويجي ثري - وهي قضية امتدت لأكثر من 300 يوم وذلك إثر كشفها عن خيوط جديدة يمكن أن تحل لغز الحادث .

واختفت آن إليزابيث فالكفيك هاجن (69 عامًا) من منزلها في لورينسكوج بمقاطعة آكرشوس، بالقرب من أوسلو، في 31 من أكتوبر.

ونشر المحققون اليوم الأربعاء صورة لبصمة حذاء عثر عليها في منزل العائلة، ويقدر مقاس البصمة بأنها لشخص مقاس قدمه 45، ويعتقد أنها تخص الجاني. وقام كبير المحققين تومي بروسكي بجمع التفاصيل حول عدد المرات التي بيعت فيها العلامة التجارية وطراز الأحذية في مدن نرويجية مختلفة.

وأكد بروسكي في مؤتمر صحفي عقده في ليلستروم، بالقرب من أوسلو، أن الشرطة لا تزال على اعتقادها بأن هاجن لم تعد على قيد الحياة. وقال: "الفرضية الأساسية للشرطة لم تتغير".

ولم تتلق الشرطة أي اتصال من الخاطفين المزعومين منذ 8 يوليو، لكن العائلة لم تتخل عن الأمل، وقال محام للعائلة في أوائل أغسطس إن هناك تبادل للرسائل منذ ذلك الحين. ولا تحتوي أي من الرسائل على دليل على أن المرأة المفقودة على قيد الحياة، وقالت الشرطة إن الجناة ربما يستخدمونها للتغطية على جريمة القتل المشتبه بأنها ارتكبت.

وتم العثور على طلب لدفع فدية في المنزل وقت اختفاء المرأة. وتم طلب الدفع بعملة مشفرة، مما يجعل من الصعب تتبع الفدية. وذكرت وسائل الإعلام أنه تم دفع مبلغ 10 ملايين كرونة (1ر1 مليون دولار)، لكن الشرطة لم تعلق.

يشار إلى أن السيدة هي زوجة المستثمر توم هاجن، وهو رجل أعمال له مشروعات تجارية في قطاعي توليد الطاقة والعقارات تقدر قيمتها بنحو 7ر1 مليار كرونه (200 مليون دولار) ، وفقا لموقع كابيتال المالي.