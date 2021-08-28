القبض على زعيم عصابة سرقة المواطنين أعلى دائري البساتين

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم، القبض على المتهم الرئيسى بسرقة المواطنين أعلى الطريق الدائرى بالبساتين، عن طريق استخدام سيارة ميكروباص، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة البساتين بأنه فى أثناء مرور قوة أمنية أعلى الدائرى سمعت استغاثة أحد المواطنين من داخل سيارة.

وطاردت القوة الأمنية السيارة على الطريق الدائرى، حيث بادر أفراد العصابة القوة بإطلاق النيران فى اتجاهها، وردت القوة بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل قائد السيارة، وإصابة أحد أفراد التشكيل العصابى وفرار متهم آخر بحوزته فرد خرطوش.

وأقر الشخص المجني عليه بأن 3 أشخاص حاولوا خطفه وسرقته بالإكراه مستقلين سيارة ميكروباص دون لوحات، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، ما أحدث إصابته بجرح قطعى فى فروة الرأس نتيجة ضربه بمطواة من أحد المتهمين.

وكشفت تحريات مباحث القاهرة أن جميع المتهمين أصحاب سوابق جنائية، وقد جرى ضبط المتهم المصاب وبحوزته سلاح أبيض مستخدم فى إصابة المجنى عليه (المبلغ).