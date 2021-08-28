وزير خارجية إيران وأمين مجلس التعاون الخليجي يصلان العراق للمشاركة في قمة بغداد للتعاون

وصل إلى بغداد، اليوم السبت، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف؛ للمشاركة في أعمال قمة بغداد للتعاون والشراكة.



كما وصل إلى بغداد اليوم وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان ليرأس وفد بلاده إلى قمة بغداد للتعاون والشراكة.



وتنطلق في بغداد اليوم السبت قمة بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول غالبيتها دول الجوار الاقليمي ومنظمات عربية ودولية.



وبحسب مصادر عراقية فإن المشاركين فى القمة سوف يناقشون ملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب، ودعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار.



وتضم قائمة البلدان المشاركة كل من السعودية والكويت ومصر والاردن وقطر والإمارات وإيران وتركيا وفرنسا، إضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ودول مجموعة العشرين والأمين العام لجامعة الدول العربية.