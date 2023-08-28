اليابان تستدعى السفير الصيني بسبب مكالمات هاتفية من بكين حول مياه فوكوشيما

قالت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الاثنين، إن نائب وزير الخارجية ماساتاكا أوكانو، استدعى السفير الصيني بسبب العدد الكبير من المكالمات الهاتفية المزعجة التي تأتي من الصين بخصوص تصريف مياه فوكوشيما المشعة المعالجة.

ودعت اليابان، أمس الأحد، الصين إلى ضمان أمن المقيمين اليابانيين فيها، بعد موجة من المضايقات الهاتفية التي استهدفت الشركات اليابانية.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان، إن المكاتب والشركات اليابانية "تلقت وابلا من الاتصالات الهاتفية، لا سيما من الصين، للشكوى من تصريف المياه"، موضحة أنها "طلبت من السفارة الصينية في اليابان دعوة المواطنين في الصين إلى التزام الهدوء".

وحثت الوزارة اليابانية، الحكومة الصينية على "اتخاذ الإجراء المناسب، ودعوة الناس إلى الرد بهدوء"، واصفة المكالمات بـ"المؤسفة والمثيرة للقلق".

وعارضت وزارة الخارجية الصينية، قرار اليابان البدء في تصريف المياه المعالجة المشعة من محطة فوكوشيما، وأشارت، في بيان، إلى أن "التخلص من المياه الملوثة يعد قضية رئيسية تتعلق بالسلامة النووية ولها آثار عابرة للحدود، وأن المسألة ليست بأي حال من الأحوال تخص اليابان وحدها".

من جانبها، أعلنت وزارة البيئة اليابانية، أمس الأحد، أن الاختبارات التي أجريت على مياه البحر بالقرب من محطة فوكوشيما "لم ترصد أي نشاط إشعاعي".