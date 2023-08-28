ارتفاع عدد ضحايا عقار الإسماعيلية المنهار إلى 3 متوفين

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ارتفع عدد ضحايا عقار الإسماعيلية المنهار إلى 3 متوفين، منهم طفل 4 سنوات، وجارِ إزالة الأنقاض والبحث عن مفقودين.

وتعرض عقار قديم للانهيار مكون من 3 طوابق بمنطقة المحطة الجديدة بنطاق حي أول بالإسماعيلية ويقطن به سكان، فانتقلت الأجهزة المعنية والحماية المدنية إلى موقع الحادث لرفع أنقاض المنزل المنهار والبحث عن الضحايا، وتمكنت الحماية المدنية من انتشال جثة شخص وإخراج اثنين من السكان مصابين بجروح وكسور.

وبمواصلة البحث ورفع الأنقاض عثر على جثتين آخرتين، فيما أخليت المنازل المجاورة للعقار المنهار وفرض كردون أمني في محيط الشوارع المؤدية له.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت الضحايا والمصابين للمجمع الطبي بالإسماعيلية، فيما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة المنزل وتحديد أسباب الانهيار.