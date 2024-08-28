استشاري حساسية ومناعة يوضح الفئات الأكثر عرضة لجدري القرود وطريقة التعامل معه

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن جدري القرود، المنتشر في بعض دول العالم، فيروس قديم وليس مستحدثًا، موضحًا أنه ينتقل من خلال التلامس لكنه ليس سريعا في الانتشار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن مصر خالية من المرض حتى الآن (وهو ما أعلنته وزارة الصحة والسكان أكثر من مرة).

وأوضح أن مرضى السكر والإيدز والقلب وأصحاب الأعمار الكبيرة، سيكون تأثير مرض جدري القرود عليهم بشكل أكبر، مؤكدا أنه فيروس خطير لكنه ليس جائحة منتشرة.

وحذر استشاري الحساسية والمناعة، من لمس الشخص المصاب بمرض جدري القرود أو استخدام أشياء خاصة بالمصاب.

وذكر أنه في أول ثلاثة أيام، تكون الأعراض نفس أعراض الإنفلونزا، وفي اليوم الرابع تظهر البثور بشكل كبير، وفي هذه الحالة يتم تقليل المصافحة وغسل الأيادي، وتقليل السلامات.

وأضاف أنه بعد أسبوعين يرجع المصاب لطبيعته بعد تلقي العلاج، موضحا أنه يستوجب أكل البقوليات والمكسرات والخضراوات والبروتين الحيواني، مع البعد عن المواد الحافظة والأكلات السريعة، والنوم بين 7 و8 ساعات والبعد عن التدخين وممارسة الرياضة، حتى لا تكون عرضة للإصابة.