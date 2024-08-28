الأمين العام للناتو: أوكرانيا بحاجة لمزيد من المساعدات بعد الضربات الروسية الأخيرة

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، إن تقديم المزيد من الدعم العسكري "مهم للغاية لقدرة أوكرانيا على البقاء في الحرب" ضد الغزو الروسي الشامل.

وقال ستولتنبرج في بيان "تواصل أوكرانيا اعتراض الصواريخ الروسية بشكل يومي، وإنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح. إلا أن قدرة أوكرانيا على الحفاظ على دفاعاتها تتطلب زيادة الإمدادات والمزيد من الدعم".

وفي أعقاب الضربات الروسية المكثفة الأخيرة، دعا ستولتنبرج إلى عقد اجتماع لسفراء الدول الأعضاء في الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل بطلب من أوكرانيا لبحث احتياجات الدفاع الجوي للبلاد.

وخلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو، أطلع وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف السفراء وستولتنبرج على الوضع في ساحة القتال وأولويات أوكرانيا فيما يتعلق بالمعدات العسكرية.

وقال ستولتنبرج في بيان عقب الاجتماع إن "الحلفاء أكدوا مجددا اليوم أنهم سيكثفون ا دعمهم العسكري لأوكرانيا"، في تأكيد لأهمية زيادة الإمدادات، ولكن بدون تفاصيل.

وأضاف: "يجب أن نواصل تزويد أوكرانيا بالمعدات والذخائر التي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي".