تقرير لجامعة شيكاغو: سياسات الصين لمكافحة التلوث تضيف عامين لأعمار المواطنين

خلصت جامعة شيكاغو إلى أن المواطن الصيني العادي يمكنه أن يتوقع أن يطول عمره لمدة عامين بفضل سياسات الصين لمكافحة التلوث.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن معهد سياسة الطاقة التابع للجامعة قال في تقرير اليوم الأربعاء إن الصين قلصت تلوث الهواء بنسبة 41% خلال عقد حتى 2022 بسبب نجاح سياستها العامة الأكثر صرامة.

وكان قد تم تدشين خطة عمل جودة الهواء الوطنية في الصين بعد وصول الدخان الضار لمستوى قياسي خلال عام 2013، حيث استهدفت خفض عدد السيارات على الطرق، وتقليص قدرة إنتاج الصلب، وحظر محطات الطاقة التي تعمل بالوقود في المناطق الحضرية الرئيسية.

وتتضمن الإجراءات الأخرى تشجيع تبني الطاقات المتجددة والتحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي الأكثر نظافة لدى الاحتراق.

وأشار التقرير إلى أن الصين تمثل 20% من المشاكل الصحية العالمية المرتبطة بجودة الهواء، مضيفا أن مستويات التلوث في الصين مازالت أعلى 6ر5 مرات من قواعد منظمة الصحة العالمية.