الصين: مستعدون للتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز الازدهار في إفريقيا

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم، إن دعم التنمية في إفريقيا مسئولية مشتركة للمجتمع الدولي، والصين مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز الازدهار في إفريقيا وتحقيق المنافع للشعوب الإفريقية.

وأدلى المتحدث، لين جيان، بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي دوري ردا على تصريحات أدلى بها اقتصادي كيني بشأن التعاون بين إفريقيا والصين.

وقال لين، إن الدول الإفريقية ليست مجبرة على تغيير سياساتها، وإن احتياجات إفريقيا هي العامل الموجه للتعاون الإفريقي-الصيني، موضحا أن هذا النهج دفع دول الغرب وغيرها من الشركاء غير الإقليميين إلى أخذ احتياجات إفريقيا بعين الاعتبار وإقامة شراكات على قدم المساواة مع الدول الإفريقية.

وقال لين إن تعاون الصين مع إفريقيا، المتجذر في المصالح الأساسية للشعب الصيني والشعوب الإفريقية، يسترشد دائما بمبادئ الإخلاص والنتائج الحقيقية والصداقة والنية الحسنة، بالإضافة إلى مبدأ السعي لتحقيق الصالح العام والمصالح المشتركة.

وأضاف لين أن التحديث صيني النمط يعزز دائما التنمية في إفريقيا، مشيراً إلى أن الصين تلتزم دائما برفاهية واحتياجات الشعوب الإفريقية، وتحترم إفريقيا وتعامل الدول الإفريقية على قدم المساواة، ولا تفرض أبدا إرادتها الخاصة ولا تسعى لتحقيق مصالح أنانية.

وعندما طلب منه التعليق على مقال نشرته مجلة أمريكية، يقول إن الصين تفوز بالجنوب العالمي من خلال توفير المنافع والخدمات العامة للدول النامية، قال لين إن الصين، بصفتها عضوا طبيعيا في الجنوب العالمي، ملتزمة بدعم إفريقيا والشركاء الآخرين في الجنوب العالمي لتحقيق التنمية الحقيقية والنهوض الحقيقي.

وأضاف لين أن الصين ترحب بأن تتصرف الدول الأخرى بالطريقة الصينية وتعطي المزيد من الاهتمام لإفريقيا وتستثمر فيها، وتنظر إلى التعاون الصيني-الإفريقي بعقلية متفتحة.

وتابع لين قائلا إن الصين مستعدة لإقامة تعاون ثلاثي الأطراف ومتعدد الأطراف مع المجتمع الدولي، على أساس احترام إرادة الدول الإفريقية، من أجل تعزيز التنمية والازدهار في إفريقيا وتحقيق المنافع للشعوب الإفريقية.