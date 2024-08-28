طارق حامد يقود تشكيل ضمك لمواجهة الهلال بالدوري السعودي

أعلن كوزمين كونترا المدير الفني لفريق ضمك، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الهلال مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف فريق الهلال نظيره ضمك على ملعب فيصل بن فهد، في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، في الدوري السعودي للمحترفين.

ويقود طارق حامد لاعب منتخبنا الوطني، تشكيل فريقه ضمك في مواجهة الهلال مساء اليوم الأربعاء.

وجاء تشكيل فريق ضمك لمواجهة اليوم كما يلي:

«فلوريون نيتا - نور الرشيدي - شافعي - عبدالقادر بدران - ضاري العنزي - نيكولا ستانسيو - طارق حامد - فرانسوا كامانو - حبيب ديالو - جورج كيفن - رمزي سولان».