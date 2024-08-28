 طارق حامد يقود تشكيل ضمك لمواجهة الهلال بالدوري السعودي - بوابة الشروق
الأربعاء 28 أغسطس 2024 8:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

طارق حامد يقود تشكيل ضمك لمواجهة الهلال بالدوري السعودي

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 8:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 8:19 م

أعلن كوزمين كونترا المدير الفني لفريق ضمك، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الهلال مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف فريق الهلال نظيره ضمك على ملعب فيصل بن فهد، في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، في الدوري السعودي للمحترفين.

ويقود طارق حامد لاعب منتخبنا الوطني، تشكيل فريقه ضمك في مواجهة الهلال مساء اليوم الأربعاء.

وجاء تشكيل فريق ضمك لمواجهة اليوم كما يلي:

«فلوريون نيتا - نور الرشيدي - شافعي - عبدالقادر بدران - ضاري العنزي - نيكولا ستانسيو - طارق حامد - فرانسوا كامانو - حبيب ديالو - جورج كيفن - رمزي سولان».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك