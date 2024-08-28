سويسرا ترفض حكما تاريخيا بتقصيرها في مكافحة تغير المناخ

رفضت الحكومة السويسرية إدعاءات بتقصيرها في حماية مواطنيها من تغير المناخ، بعد 5 أشهر من صدور حكم تاريخي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا، يدين تقصير سويسرا في مكافحة تغير المناخ.

ونقلت وكالة بلومبرج للانباء عن الحكومة قولها، في بيان اليوم الأربعاء إن "مجلس الوزراء الاتحادي يرى أن سويسرا تفي بمتطلبات سياسة المناخ الواردة في حكم المحكمة".

وكانت مجموعة من النساء السويسريات المسنات قد حصلن على حكم تاريخي في أبريل أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيد ادعائهن بأن سويسرا لم تبذل جهودا كافية لحماية سكانها من مخاطر تغير المناخ.

وأصدرت المحكمة حكمها بأغلبية 16 صوتا مقابل صوت واحد بأن سويسرا "فشلت في الامتثال لواجباتها" فيما يتعلق بتغير المناخ، وبالتالي انتهكت حق النساء المسنات في صيانة الحياة الخاصة والعائلية.