المهمة الأوروبية بالبحر الأحمر: لا تسرب نفطي في منطقة الناقلة سونيون

قالت مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر المعروفة باسم «أسبيدس»، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أي تسرب نفطي في منطقة الناقلة سونيون التي جرى استهدافها مؤخرا قبالة سواحل اليمن.

وأضافت المهمة، أن ناقلة النفط التي ترفع علم اليونان لا تزال راسية ولا تنجرف، بحسب وكالة رويترز. وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن النيران لا تزال مشتعلة بالناقلة وإن النفط يتسرب منها على ما يبدو.

وكانت 3 مقذوفات قد أصابت يوم الأربعاء الماضي، ناقلة النفط "سونيون" قبالة سواحل مدينة الحُديدة في غرب اليمن، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وفقدان قوة المحرّك، حسب وكالة "يو كاي أم تي أو" التي تديرها القوات البحرية البريطانية.

واستهدفت جماعة الحوثي، السفينة في إطار حملتها على السفن بالبحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.