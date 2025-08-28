 الرئيس الأرجنتيني يتخذ موقفا دفاعيا بعد فضيحة فساد تطال شقيقته - بوابة الشروق
الخميس 28 أغسطس 2025 11:24 م القاهرة
الرئيس الأرجنتيني يتخذ موقفا دفاعيا بعد فضيحة فساد تطال شقيقته

د ب أ
نشر في: الخميس 28 أغسطس 2025 - 11:11 م | آخر تحديث: الخميس 28 أغسطس 2025 - 11:12 م

دافع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، اليوم الخميس، عن شقيقته ذات النفوذ في مواجهة مزاعم أنها وشركاءها المقربين تربحوا من مخطط رشوة في مؤسسة معنية بذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد.

واتهم ميلي في أول تصريحات كبيرة له منذ فضيحة الفساد خصومه بتنظيم حملة لتشويه سمعته وسمعة حزبه الليبرالي.

 وقال ميلي: "لا تمثل عملية الأسبوع الجاري أكثر من مادة أخرى ضمن قائمة طويلة من مخططات (كاستي)"، وهو مصطلحه المفضل للإشارة إلى المعارضة اليسارية البيرونية، نسبة إلى الرئيس الأرجنتيني الأسبق خوان بيرون، التي هيمنت على السياسة لعقود. وأضاف: "إنها كذبة أخرى، مثل كل المخططات السابقة".

وتسبب تصاعد الأزمة في اتخاذ ميلي وضعا دفاعيا كما يهدد ذلك بإضعاف الدعم لحزبه بينما تتصاعد المناورات السياسية قبيل تحديين انتخابيين رئيسيين.


