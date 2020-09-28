بومبيو يجتمع بنظيره اليوناني لبحث التوتر في شرق البحر المتوسط

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في مدينة سالونيك شمالي اليونان، لبحث التوتر في شرق البحر المتوسط.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية، أن بومبيو هو أول وزير خارجية أمريكي يزور مدينة سالونيك، ثاني أكبر مدينة في اليونان، حيث من المقرر أن يوقع اتفاقية ثنائية للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب الإجتماع بقادة الأعمال في قطاع الطاقة لمناقشة تنويع الطاقة ومشاريع البنية التحتية في اليونان.

وقد تم فرض إجراءات أمنية مشددة في المدينة الساحلية، كما تم تغيير مكان اجتماع بومبيو مع ديندياس من الموقع المخطط له إلى موقع أخر لأسباب أمنية.

وتعد اليونان المحطة الأولى في جولة بومبيو إلى أوروبا والتي تستغرق خمسة أيام، وتشمل كلا من إيطاليا والفاتيكان وكرواتيا.

وكانت حدة التوتر قد زادت مؤخرا بين اليونان وتركيا المجاورة هذا العام، لا سيما فيما يتعلق بالحدود البحرية وحقوق التنقيب في شرق البحر المتوسط، ما زاد المخاوف من إمكانية اندلاع حرب بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي "ناتو".