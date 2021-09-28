جامع: اتفاق مع المالية على ضريبة قطعية 1000 جنيه لتحفيز أصحاب المشروعات

قالت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، إن القانون الجديد لتنظيم المشروعات الصغيرة يقدم حوافز جيدة للمشروعات الصغيرة.

وأضافت الوزيرة في ندوة بالمجلس الأعلى للإعلام إنه تم التنسيق مع وزارة المالية لعمل ضريبة قطعية بمقدار 1000 جنيه فقط، وذلك تيسيرا على المواطنين ولتحفيزهم خاصة ممن يرفضون إدراج مشروعاتهم خوفا من دفع الضرائب.

وأوضحت التجارة الإلكترونية أتاحت مجالا لترويج المنتجات والوصول لفئات كثيرة، وتم عقد اجتماع مع وزارة التخطيط (الثلاثاء)، للتنسيق معا حتي تكون هناك منصة إلكترونية واحدة للمشروعات الصغيرة تتيح تقديم خدمات وعرض منتجات من خلال منفذ واحد.

ولفتت إلى أنه لم يكن هناك قانون لتنظيم المشروعات الصغيرة وتم العمل على إصدار قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم اصداره في 2020، وصدرت لائحته التنفيذيه فى أبريل الماضى.