عامر حسين يكشف سبب تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري

قال عامر حسين المشرف العام على لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن قرار تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا صدر بسبب ضيق الوقت، بينه وبين مباراة الفريق الأحمر مع سان جورج الإثيوبي، في دوري أبطال إفريقيا.

وتابع حسين في تصريحات تليفزيونية: "لو كانت مباراة الأهلي وسان جورج في إياب دوري أبطال إفريقيا، يوم 30 من الشهر الجاري، كانت مباراة سيراميكا ستقام يوم 27 ولكن إقامة المباراة يوم 29 هذا الشهر، أدى لصعوبة إقامة المباراة في الدوري".

وأضاف: "حال تأهل الأهلي إلى نهائي كأس العالم للأندية، لن يتعارض مع مواعيد كأس السوبر المصري في ديسمبر المقبل".

واختتم: "وائل رياض سوف ينشغل فقط بتدريب منتخب مصر 2005، وروجيرو ميكالي سوف يكون مشرف المنتخب حتى نهاية مشاركة مصر الأولمبي، في أولمبياد باريس 2024".