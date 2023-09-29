مجلس النواب الأمريكي يعقد أولى جلسات المساءلة لعزل الرئيس بايدن

بدأ مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، اليوم، أولى جلسات المساءلة التي تهدف إلى عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وأطلق كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي، وزعيم الجمهوريين في المجلس، إجراءات المساءلة هذه للتحقيق خصوصا في الأعمال التجارية لهانتر نجل بايدن.



وكان مكارثي أعلن توجيه اللجان "في مجلس النواب ببدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل بايدن"، معتبرا أن الرئيس الديمقراطي أخفى عن الشعب الأمريكي أعمال ابنه في الخارج.



وكانت التعاملات التجارية التي قام بها هانتر، نجل بايدن، عندما كان والده نائبا للرئيس في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، هدفا دائما للجمهوريين. لكن لم يظهر أي دليل موثوق حتى الآن على أن الرئيس الحالي متورط في أي شيء غير قانوني، وفقا للبيت الأبيض.



وعند إطلاق التحقيقات قال مكارثي إن "المساءلة ستسمح للمشرعين بجمع الأدلة"، مشيرا إلى أن الجمهوريين "كشفوا مزاعم خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك" بايدن.



في المقابل، قال البيت الأبيض إنه لا يوجد أساس لهذا الإجراء.



وكتب إيان سامس المتحدث باسم البيت الأبيض منشورا على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/ :" الجمهوريون في مجلس النواب ظلوا يحققون لمدة 9 أشهر، ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفات.. وقد قال ذلك أعضاء الحزب الجمهوري.. إنها السياسة المتطرفة في أسوأ حالاتها".



ويتهم الجمهوريون، الذين يسيطرون الآن على مجلس النواب بفارق ضئيل، بايدن بالتربح أثناء شغله منصب نائب الرئيس من عام 2009 إلى عام 2017، وذلك من خلال المشاريع التجارية الخارجية لابنه هانتر، لكنهم لم يقدموا أدلة تثبت ذلك.



ويرى الديمقراطيون أن محاولة عزل الرئيس الحالي محاولة لصرف انتباه الرأي العام عن المشكلات القانونية للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يواجه 4 لوائح اتهام جنائية تتزامن مع حملته للسباق الرئاسي المقبل.