إسرائيل تستبعد مقتل القيادي بحزب الله هاشم صفي الدين

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-وول ستريت جورنال: حزب الله فقد الاتصال بالعديد من كبار المسئولين عقب الانفجار



ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن التقديرات تشير إلى أن القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين لم يقتل في الهجوم الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية أمس الجمعة.

إلى ذلك، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن حزب الله فقد الاتصال بالعديد من كبار المسئولين عقب الانفجار.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة، قولها: "إن مسئولون كبار من حزب الله وفيلق القدس كانوا في الموقع المستهدف ومصيرهم مجهول".

وأضافت المصادر أن "حزب الله فقد الاتصال بالعديد من كبار المسئولين عقب الانفجار"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

ووفقاً للمصادر، فقالت: "نفضل عدم القيام بغزو بري ومقتل حسن نصر الله قد يكون نقطة تحول".

وكانت إسرائيل قد أعلنت رسمياً عن اغتيال زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، خلال ضربات موجهة" على وسائل قتالية قال إنها تابعة لجماعة "حزب الله" اللبنانية في الضاحية الجنوبية لبيروت.



