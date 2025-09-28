نتنياهو: إسرائيل ستوافق على خروج قيادات حماس من غزة ووقف الحرب مقابل الإفراج عن جميع المختطفين

أجرى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض غدًا.

وخلال المقابلة، أدلى نتنياهو بسلسلة من التصريحات، أبرزها إعلان استعداد إسرائيل للموافقة على خروج قيادة حماس من قطاع غزة مقابل الإفراج عن جميع المختطفين وإنهاء الحرب التي تشنها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وقال نتنياهو: "نحن نعمل حالياً مع فريق الرئيس ترامب على اتفاق من 21 بندًا، ونأمل أن نتمكن من دفع الصفقة قدماً". وأضاف: "إذا غادر قادة حماس القطاع، وأفرجوا عن المختطفين، وأنهوا الحرب، يمكننا أن نمنحهم خروجًا آمنًا".

وفي حديثه لشبكة "فوكس نيوز"، أشار نتنياهو إلى وضع المخطوفين قائلاً: "ما زلت أؤمن بوجود 20 أسيرًا أحياء".

وبشأن خطة النقاط الـ21 التي طرحها ترامب، أوضح نتنياهو أنه يأمل في "أن ننجح في دفع الصفقة، لكن التفاصيل لم تُحسم بعد".

كما نفى نتنياهو الادعاءات بوجود مجاعة في غزة قائلاً: "لم تكن لدينا قط سياسة تقوم على التجويع في غزة"، في إنكار فجّ للكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني تحت الحصار والقصف اليومي.