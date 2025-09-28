يديعوت أحرنوت: الجيش يقيم 3 قواعد لوجستية كبيرة في عمق غزة استعدادا لمناورة تستمر شهورا طويلة

قالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، إن الجيش الإسرائيلي يقيم 3 قواعد لوجستية كبيرة في عمق قطاع غزة، استعدادًا لمناورة ستستمر شهورا طويلة.

وأشارت في تقرير لها، اليوم الأحد، إلى أن القواعد ستخدم في الأشهر المقبلة القوات من الفرق الثلاثة التي تتمركز بالفعل في مدينة غزة، وهي: 98 و162 و36.

ولفتت إلى إنشاء القواعد داخل أحياء مدينة غزة وفي الجزء الغربي منها، بالقرب من الساحل، موضحة أنها ستتعامل مع الدبابات وناقلات الجند المدرعة يوميًا، بالإضافة إلى مركبات الهندسة وأسلحة القوات.

وكشفت الصحيفة أيضًا أن الجيش يتقدم ببطء نحو معاقل حماس في غزة؛ من أجل ضمان سلامة قواته، قائلة إن الجيش لم يبدأ بعد تنفيذ الأهداف الرئيسية للمناورة.

وفي سياق متصل، أفادت بأن الجيش يستعد لسيناريو تصعيد حاد بالضفة الغربية، موضحة أنه ينشئ مركزًا جديدًا لإدارة الهجمات الجوية والمدفعية ضد أهداف في الضفة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، إنّ الجيش «يكثّف نطاق ضرباته في غزة ويتقدّم إلى المرحلة الحاسمة»، زاعمًا نزوح أكثر من 750 ألفًا من مدينة غزة إلى الجنوب.

وأضاف في منشور على منصة «إكس»: «إذا لم تفرج حماس عن جميع الرهائن ولم تتخل عن سلاحها، فإنّ غزة ستُدمّر وسيتم القضاء على حماس».