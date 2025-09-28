هجوم روسي مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ يستهدف غرب أوكرانيا

ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن موسكو أطلقت ما يقرب من 600 طائرة مسيّرة روسية، في إحصاءات نُشرت على تطبيق تليجرام، وقالت إن 95% منها تم اعتراضها.

ومن أصل 46 صاروخا روسيا من نوع كروز أطلقت من الجو والبحر، تم إسقاط 93% منها. ومع ذلك، لم يتم اعتراض أي من صاروخي "كينجال" الأسرع من الصوت.

وحدد مراقبون عسكريون أن مطار ستاروكوستيانتينيف العسكري في منطقة خملنيتسكيي بغرب أوكرانيا كان الهدف المرجح للهجوم خلال الليل.

ووفقا للتقارير، فقد أصابت 5 صواريخ و31 طائرة مسيرة هجومية 16 هدفا. كما سقط حطام من الصواريخ والطائرات المُسيّرة التي تم إسقاطها في 25 موقعا آخر.